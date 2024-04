🎥 La drôle de dédicace de Kasper Dolberg après son but contre l'Union Saint-Gilloise

Kasper Dolberg a dédicacé son but contre l'Union Saint-Gilloise à une certaine... Monique. Mais qui est cette dame ?

Kasper Dolberg n'est pas ce qu'on appelle un bon client pour la presse. Le Danois n'aime pas l'exercice, a toujours un petit air entre le détaché et le hautain, qui peut le faire paraître un peu froid. Mais c'est simplement une forme de timidité, car Dolberg est aussi ce qu'on appelle un "bon gars", et il l'a encore prouvé dimanche.

Après son but, Kasper Dolberg a en effet été immédiatement interviewé par le nouveau format d'Eleven DAZN, à savoir la "selfie cam". Au micro de Séverine Parlakou, il a donc donné ses impressions immédiates sur la victoire contre l'Union.

Et le "Ivan Drago" du RSC Anderlecht a brisé la glace en faisant une dédicace très sympathique. "Ce but est pour Monique", souriait-il. "Elle me l'a demandé l'autre jour".

Monique Verkist, c'est la réceptionniste de Neerpede. Une figure quasi-maternelle pour les joueurs du RSC Anderlecht, et que le club a ensuite mis à l'honneur en postant une courte vidéo en compagnie de Dolberg. Une vidéo dans laquelle, détail sympathique, on constate que le buteur semble se débrouiller en néerlandais.