"Debast doit encore progresser sur ce point" : deux anciens Diables Rouges commentent l'exclusion du joueur d'Anderlecht

La phase de la carte rouge donnée à Zeno Debast a fait beaucoup parler. Dans "Extra-Time", Franky Van der Elst et Wesley Sonck ont plutôt donné raison au VAR.

En ce milieu de semaine, tout le monde ou presque ne parle que de l'exclusion de Zeno Debast, lors du derby bruxellois contre l'Union. L'arbitre de la rencontre, Erik Lambrechts, a également donné sa version des faits.

Dans le direct de la rencontre, Philippe Albert avait clairement défendu le défenseur d'Anderlecht, parlant même de décision calamiteuse. Le débat s'est poursuivi dans La Tribune, mais aussi sur le plateau d'Extra-Time, dans le nord du pays. L'ancien arbitre, Alexandre Boucaut, s'est aussi exprimé.

Wesley Sonck et Franky Van der Elst ont débattu de ce penalty, et leurs avis sont mitigés. "Ce n'est pas un coup, c'est plutôt un petit geste vers le joueur. On voit souvent ça chez les joueurs moins expérimentés. Ce n'est pas énorme, mais vous donnez matière à regarder les images."

Zeno Debast doit améliorer ses gestes défensifs

L'ancien attaquant a pris en exemple le penalty concédé (et la jaune reçue) par Zeno Debast lors de l'Euro espoirs du mois de juin, contre le Portugal. La Belgique était alors à 1-1, le défenseur d'Anderlecht a commis un geste similaire à la 87e minute. Les Diablotins ont été battus sur le fil. "Ce n'était pas non plus un gros coup, mais parfois ce genre de gestes suffit."

Franky Van der Elst a rejoint l'avis de son confrère. "Il doit s'améliorer dans ce domaine. Sa première carte jaune, avec cette faute sur Amoura, est aussi une erreur qui doit être corrigée."

"Balle aux pieds, selon moi, c'est le meilleur défenseur de Belgique. Surtout quand on regarde son âge. Mais il doit vraiment s'améliorer en défense pure, ça doit vraiment être meilleur" a conclu Van der Elst.