Un cadre d'Anderlecht réaffirme ses plans pour l'été : "Je pense que c'est clair"

L'avenir de Ludwig Augustinsson à Anderlecht est toujours incertain. Mais le Sporting peut compter sur la volonté de son défenseur suédois de rester.

Ludwig Augustinsson était l'invité du RSCA Podcast. Il a notamment été question de son futur. C'est que l'arrière gauche n'est que prêté par le FC Séville.

Il y a quelques jours, nous vous parlions d'ailleurs de l'intérêt du Sporting pour un autre latéral gauche suédois pour palier un éventuel retour d'Augustinsson en Andalousie.

Mais le principal intéressé se dit très heureux à Bruxelles : "Ma famille se sent comme à la maison et moi aussi, je pense que tout le monde peut le voir. Je veux rester, je pense que c'est clair" affirme le joueur, devenu immédiatement titulaire indiscutable et auteur de quatre assists.

Augustinsson comme un poisson dans l'eau

Il poursuit : "Le club est positif également, je pense que c'est un bon point de départ de voir les deux parties sur la même longueur d'onde. Il faudra également voir ce que dira Séville, mais je pense que cela viendra par après".

Augustinsson est sous contrat jusqu'en 2025 à Séville. Anderlecht offrira-t-il aux Andalous la somme minimale nécessaire pour ne pas le voir filer gratuitement l'été suivant ?