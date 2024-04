Incroyable scénario à Bruges : Skov Olsen claque la porte à quelques heures du match retour au PAOK !

Andreas Skov Olsen était incertain pour le match de ce soir au PAOK. Il a finalement décidé d'abandonner ses coéquipiers et de partir pour le Danemark.

Scénario fou du côté de Bruges, ou plutôt du côté de la Grèce, où Andreas Skov Olsen avait accompagné ses coéquipiers cette semaine. Le Danois était incertain, après avoir déjà manqué le match aller face au PAOK pour cause de blessure.

L'intégralité du groupe, y compris les blessés et suspendus, ont fait le déplacement jusqu'à Salonique pour soutenir le groupe. Mais Skov Olsen était incertain, et des examens médicaux allaient déterminer s'il jouerait ou non.

Het Laatste Nieuws révèle désormais qu'Andreas Skov Olsen, absent de la sélection pour la rencontre, aurait connu un violent désaccord avec le staff médical. L'ailier brugeois ne se sent en effet pas à 100%, et aurait décidé de claquer la porte et quitter le groupe.

Skov Olsen a quitté Salonique

Skov Olsen aurait donc pris un avion et serait parti pour le Danemark, où il sera consulté par un médecin "de confiance". Dans un geste un peu puéril, le Danois a également partagé une photo en noir et blanc en story Instagram afin de montrer son mécontentement.

Ce n'est pas la première fois qu'Andreas Skov Olsen, joueur si important pour le FC Bruges, fait montre d'un comportement peu adapté à la vie en groupe ; Carl Hoekfens l'avait déjà exclu du noyau pour cette raison. On se rappelle que le coach avait été fort critiqué, à l'époque, pour son "incapacité" à gérer un noyau de stars ; peut-être n'avait-il au final pas tellement tort...