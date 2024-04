🎥 Anthony Moris est maudit : le but gag offert à Bruges par le gardien de l'Union

Anthony Moris vit des Playoffs cauchemardesques. Le gardien de l'Union est encore à la base d'un but adverse ce dimanche, dans une séquence véritablement gag.

Déjà contre Genk, Anthony Moris s'était troué, et avait assumé ses responsabilités après coup. Pour certains, le portier unioniste était également parti à la faute contre le RSC Anderlecht, repoussant mal une frappe de Sardella dans les pieds de Kasper Dolberg.

Et après ce match contre Bruges, le gardien de l'USG risque fort d'être encore pointé du doigt. Même si cette fois, beaucoup ont cru que le VAR ne validerait pas le but de Hugo Vetlesen. Voyez plutôt : sur un dégagement de Moris, le Norvégien saute et... envoie le ballon dans le but.

Vetlesen était-il trop près de Moris ? C'est ce que tous les Unionistes ont immédiatement signalé. Mais l'arbitre comme la VAR n'ont pas hésité bien longtemps. Le Brugeois était hors du rectangle, et n'a apparemment pas directement gêné Anthony Moris.

C'était le... premier tir cadré du FC Bruges dans ce match. Un sacré coup sur la tête pour l'Union, toujours menée au moment d'écrire ces lignes.