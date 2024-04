Quatre équipes pour un titre mais avec un favori clair : qui, selon vous, sera champion ?

Nous en sommes à la quatrième journée des Champions Playoffs et on voit du mouvement au classement. Anderlecht est toujours en tête, le Club Bruges est vraiment en train de monter en puissance et l'Union SG affiche un bilan de zéro sur douze.

L'Union Saint-Gilloise est entrée en playoffs en tant que leader, mais après quatre journées et autant de défaites (un 0 sur 12), elle a depuis perdu la tête du classement. Est-ce juste un petit creux ou le début d'un problème plus important ? Cela devra encore être clarifié au cours des six prochaines journées.

Pendant ce temps, les Bruxellois se retrouvent sur la dernière marche du podium, car le Club Bruges a repris la deuxième place dimanche soir. Et avec la victoire de Genk sur Anderlecht samedi, la tension est palpable.

© photonews

Quatre équipes se tiennent en quatre points avec encore six journées à jouer. Dans ces Playoffs à la belge avec la division des points, tout est encore jouable pour ces équipes. Si l'on compare le classement actuel avec le classement sans division des points, on obtient des résultats drastiquement différents.

Classement actuel:

1. Anderlecht 38

2. Club Bruges 36

3. Union Saint-Gilloise 35

4. Genk 34

5. Antwerp 29

6. Cercle Bruges 29

Classement sans division:

1. Union Saint-Gilloise 70

2. Anderlecht 69

3. Club Bruges 61

4. Genk 57

5. Antwerp 55

6. Cercle Bruges 52

Qui aurait pu prédire il y a quatre semaines que l'on parlerait du Club Bruges comme favori au titre? Personne, mais aujourd'hui, en partie grâce à la division des points, le suspense est relancé.

Bonne nouvelle pour l'Union : 8 sur 13 pour le "champion de la phase classique"

Huit fois dans l'histoire des Playoffs, l'équipe terminant en tête de la phase classique est aussi devenue championne au bout des PO1. Avec 8 sur 13, statistiquement, l'Union a donc 61,5% de chances de remporter le titre.

Si l'on se fie à Marc Degryse, Anderlecht est le favori. "L'Union sera probablement celle avec le plus de doutes, et Genk et le Club auront le plus de confiance, mais factuellement, Anderlecht est en meilleure position", a-t-il déclaré dans son analyse pour Het Laatste Nieuws.

"Si l'écart entre le leader et le quatrième du classement n'est que de quatre points, avec encore six journées à jouer, alors il faut se dire que quatre clubs doivent considérer que le titre est encore possible."

Après les victoires de Bruges et de Genk, le suspense bat son plein désormais. Qui est donc le grand favori pour remporter le titre cette saison ?

