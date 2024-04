"Visiblement, ça ne suffit pas encore" : les regrets sont souvent les mêmes pour Ivan Leko, qui retient toutefois du positif du partage du Standard à Westerlo

Ivan Leko regrettait encore les errements défensifs de son équipe, en conférence de presse. Toutefois, les Rouches ont remonté une avance de deux buts en affichant une mentalité exemplaire, ce qui a plu à l'entraîneur croate.

Encore une fois, ce sont des errements défensifs qui ont fait très mal au Standard, sur la pelouse de Westerlo. Une nouvelle fois, les Rouches ont concédé trois buts, une nouvelle fois à la suite d'erreurs individuelles.

"On insiste sur ce point, avec parfois dix joueurs derrière le ballon. Visiblement, ça ne suffit pas encore" pestait Ivan Leko en conférence de presse, conscient que la prestation de son équipe n'était pas grandiose, mais qu'elle avait su prendre l'avantage avant les cadeaux donnés aux Campinois.

Les joueurs du Standard ont-ils enfin compris le message d'Ivan Leko ?

Ils l'avaient annoncé en début de Play-Offs, les supporters liégeois vont mener des actions jusqu'à la fin de la saison. Ils n'ont pas chanté pendant les douze premières minutes, ont interrompu la rencontre durant quelques instants, mais ont aussi... quitté le stade, après le penalty de Griffin Yow pour faire 3-1. Ils ont donc loupé la remontée tardive de leur équipe.

"Je les comprends, et à leur place, j'aurais aussi quitté mon siège. Notre prestation était décevante jusqu'au troisième but de Westerlo. Les supporters veulent voir de l'envie, de la discipline, du physique, de l'engagement. Nous devons leur donner l'espoir et leur rendre leur Standard, leur réaction représente l'identité du club et j'aime ça."

Néanmoins, Ivan Leko avait tout de même du positif à souligner. Ses joueurs ont inscrit trois buts, mais aussi et surtout, ont remonté une avance de deux buts dans une rencontre qui, rappelons-le, n'a aucun enjeu. Cela peut paraître anecdotique, normal, voire bidon de le souligner, mais ce ne fut clairement pas le cas, ces dernières semaines. "Mes joueurs ont tout donné, ils étaient lessivés à la fin du match", insistait Leko. Ce message serait-il enfin passé ?