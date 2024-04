Le gros problème de Miron Muslic avant le match contre Anderlecht

Le Cercle Bruges a subi sa première défaite dimanche lors des Champions Playoffs face à l'Antwerp. Mercredi, l'équipe devra se rendre à Anderlecht et cela risque d'être un problème.

Le Cercle Bruges a eu les meilleures occasions en première mi-temps contre l'Antwerp, mais n'a pas su les concrétiser. Denkey a eu une grosse occasion avant la pause et la frappe de Van der Bruggen est passée tout près du poteau.

Pour seulement la deuxième fois en 2024, au cours de laquelle Cercle a disputé 14 matchs, l'équipe n'a pas réussi à marquer. "Nous avons eu nos occasions, mais il faut les exploiter", a admis l'entraîneur Miron Muslic.

La défense de Cercle donne des maux de tête à Muslic

En seconde mi-temps, le Cercle a encaissé un but, ce qui a conduit à sa première défaite dans ces Champions Playoffs. En fin de match, quatre joueurs de Cercle ont également reçu un carton jaune.

Van der Bruggen et Somers ont exprimé leur mécontentement à ce sujet et le premier aurait même été insulté par l'arbitre (LIRE ICI). De quoi inquiéter Miron Muslic. En première mi-temps, le défenseur Utkus s'est blessé, Daland a reçu son troisième carton jaune des Playoffs et est suspendu.

Il y a également la suspension de Popovic, ce qui signifie que Muslic se passera de trois défenseurs centraux contre Anderlecht. "Je ne sais pas comment je vais composer notre défense. Mais nous essaierons quand même de surprendre", a-t-il avoué.

Le Cercle et Anderlecht ont rendez-vous mercredi soir sur le terrain du Lotto Park dans le cadre de la cinquième journée des Champions Playoffs. La première des deux confrontations entre les deux équipes qui recroiseront le fer dimanche au Jan Breydelstadion.