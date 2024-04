"Nous sommes l'un des pires élèves de la classe" : la construction de nouveaux stades enfin facilitée en Belgique ?

Tous les stades en Belgique deviennent vétustes, ou presque. Le but est désormais de gommer le retard que notre pays a sur ses voisins, pour continuer à grandir au niveau international.

La Belgique et les stades, toute une histoire. Tout qui est déjà allé voir un match de football dans un championnat étranger sait que la grande majorité des stades de notre pays sont vétustes et dépassés. Pourtant, pour le reste, la Belgique fait du bon travail.

"La Belgique est très appréciée en tant que pays de football, avec les Diables Rouges en tête d'affiche. Nous sommes félicités pour notre travail avec les jeunes ainsi que dans la formation de nos entraîneurs, nous pouvons en être fiers" a déclaré le directeur général de l'Union Belge, Piet Vandendriessche, sur le site officiel de la Pro League.

La construction de nouveaux stades en Belgique enfin facilitée ?

Cette semaine, l'Union Belge de football, en partenariat avec la Pro League, l'ACFF et Voetbal Vlaanderen, a proposé un nouveau contrat social alliant football, société et politique, dans le but de faciliter la construction de nouveaux stades dans notre pays. Une mesure qui devrait plaire à Bruges, à l'Union et au RFC Liège, pour ne citer qu'eux.

"Toutefois, en termes d'infrastructures, et notamment des stades, nous sommes l'un des pires élèves de la classe. Nous allons arriver trop tard pour la Coupe du Monde féminine que nous souhaitons organiser en 2027. Les matchs de haut niveau devront se jouer aux Pays-Bas et en Allemagne."

"Si nous voulons grandir au niveau international et pousser l'expérience pour les supporters à un niveau supplémentaire, tout le monde doit se retrousser les manches. Nous devons construire des stades plus beaux, plus grands et plus sûrs pour le monde professionnel, mais nous devons aussi veiller aux infrastructures pour les jeunes et pour le football amateur. C'est aussi de cette manière que l'on construit l'avenir du football belge" a conclu Piet Vandendriessche.