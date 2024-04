🎥 Pourquoi Adrien Trebel a-t-il quitté le Standard pour Anderlecht ? "Tout part d'un repas de Noël"

C'est contre toute attente que, en janvier 2017, Adrien Trebel quitte le Standard pour rejoindre le Sporting d'Anderlecht. Le Français s'est expliqué sur le moment charnière de sa carrière.

Adrien Trebel avait pourtant tout pour devenir une légende de Sclessin, quand il arrive en juillet 2014 en provenance de Nantes. Contre toute attente, le milieu de terrain français a quitté le Standard en janvier 2017, pour rejoindre... le Sporting d'Anderlecht.

Invité dans l'émission "Football Time" de Sacha Tavolieri, le joueur sous contrat à Charleroi jusqu'au 30 juin 2024 est revenu sur ce départ soudain. C'est le repas de Noël, trois petites semaines avant, qui avait tout déclenché.

"Tout part du repas de Noël. Ma femme, c'est la première fois qu'elle venait en Belgique, pendant ce repas. Elle arrivait à 22h à Bruxelles. Le repas commençait à 20 heures. Durant la semaine, je demande à la direction si je peux partir à 22 heures pour aller la chercher. Olivier Renard m'a dit qu'elle devait se débrouiller, je me suis braqué, je me suis renfermé sur moi-même et je ne suis pas allé à ce repas. À ce moment-là, j'avais pris ma décision de quitter le Standard."

Olivier Renard, responsable du départ d'Adrien Trebel

"Je savais qu'il y aurait des conséquences. Le week-end suivant, l'entraîneur me dit que je ne serai plus capitaine, mais que j'allais jouer, car j'étais un joueur sur lequel le club comptait. Pendant le trajet du match, un ami à moi, au téléphone, me demande comment je le sens. Je lui réponds que je vais mettre un but que je ne mets pas souvent. Et je mets une frappe, aux abords de la surface, en pleine lucarne."

À ce moment-là, l'idée d'Adrien Trebel est claire : celle de quitter le Standard de Liège. Le Français ne s'attendait cependant pas à ce que ce soit Anderlecht qui se manifeste, mais il en a profité pour sauter sur l'occasion.

"On entre en trêve hivernale, je pars en vacances et je décide de quitter le club, car je n'ai pas digéré ce qu'il s'était passé. On aurait pu essayer de trouver une autre solution" a conclu Adrien Trebel.