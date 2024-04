Le destin d'Anderlecht déjà tracé ? "Ils ne seront pas champions"

Anderlecht est actuellement en tête des Champions Playoffs et pourrait renouer avec le succès. Est-ce que cela sera toujours le cas à la fin de la saison?

Anderlecht est actuellement en tête de la Jupiler Pro League. Cependant, toutes les équipes sont très proches les unes des autres, en haut du classement.

Anderlecht a 38 points, le Club Bruges 36, l'Union 35 et Genk 34. Tout est encore possible entre ces équipes qui se tiennent en seulement quatre points.

C'est assez surprenant, étant donné que les Mauves et l'Union étaient les grands favoris il y a quelques semaines, tandis que le Club et Genk semblaient déjà écartés de la course au titre.

Pour Jbari, Anderlecht ne sera pas champion

Le week-end dernier, Anderlecht a perdu 2-1 contre Genk. Ce n'était pas une prestation digne d'un potentiel futur champion, comme l'a souligné Philippe Albert. "Ce n'est pas le niveau d'une équipe en tête du classement", a-t-il déclaré sur le plateau de La Tribune.

Nordin Jbari n'est pas non plus impressionné par Anderlecht. "Deuxièmes ou troisièmes mais ils ne seront pas champions. En tout cas, je ne les vois pas le devenir", a-t-il ajouté.

Cependant, Albert met en garde : "S'ils gagnent leurs deux prochains matchs contre le Cercle, il faudra les surveiller."