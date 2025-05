Faute de mieux, Anderlecht sera l'arbitre du titre : celui qui perd face aux Mauves risque fort de ne pas être champion

Samedi, Anderlecht devra être à nouveau focalisé, et ce même si les Mauves n'ont réalistement plus rien à jouer cette saison. Car ils seront les arbitres du titre, et doivent donc l'être avec équité.

On l'a écrit plus tôt aujourd'hui : le RSC Anderlecht n'a en réalité plus rien à jouer cette saison. Même si la troisième place est à portée et qu'elle aurait pu permettre de commencer la saison un peu plus tard, un calcul fort compliqué que nous vous expliquions ici fait que finir 3e ou 4e risque fort de ne rien changer.

De quoi enlever toute motivation à des joueurs au moral déjà atteint par la défaite en finale de la Coupe. Mais le Sporting peut-il vraiment se permettre de finir la saison en roue libre face aux trois "gros" ? Non, et ce pour plusieurs raisons qui vont du concret au symbolique.

Un 1/9 ouvre la porte à l'Antwerp

Bien sûr, il y a, à la louche, 0,01% de chances que cela se produise, mais la 4e place n'est pas encore mathématiquement assurée par le RSCA. Prendre un 1/9, soit mieux que le tarif pris en entame de Playoffs face au top 3, ouvre la porte à l'Antwerp (qui bénéficie du demi-point arrondi en fin de phase classique) en cas de 9/9. Personne n'y croit, mais on a déjà vu plus fou en football.

Hasi doit prouver qu'Anderlecht a progressé

Besnik Hasi est arrivé dans une optique claire : le court terme. Son objectif, grosso modo, est de quitter le RSCA en le laissant dans un meilleur état qu'à son arrivée. Pour ça, une seule façon : prouver, dans les trois matchs qu'il lui reste, que l'équipe est meilleure que lors du 0/9 inaugural.

Même une victoire sur les trois derniers matchs serait un baroud d'honneur acceptable, et un argument si Hasi veut convaincre la direction de le conserver en vue de la saison prochaine. Pour le coach kosovar, trois défaites de plus ou une absence notable de progression dans le jeu, et Wouter Vandenhaute n'hésitera même pas.

Pas champion, mais faiseur de champion ? L'égo anderlechtois doit parler

Enfin, et c'est un point qui parlera plutôt aux supporters, le RSC Anderlecht se doit de prouver qu'il a encore l'égo d'une équipe championne de Belgique à 34 reprises. Certes, le top 3 est (presque) hors de portée. Mais l'équipe qui perdra contre Anderlecht (sauf si les Mauves font 9/9, bien sûr...) sera probablement écartée de la course au titre.

À tout prendre, bien sûr, les Mauves auraient certainement préféré que Genk soit sacré, plutôt que l'envahissant voisin bruxellois ou l'ennemi brugeois contre qui ils ont perdu la Coupe (sans même parler des débordements extrasportifs). Mais ce serait toujours une petite satisfaction de savoir que l'un ou l'autre rival a été écarté de la course au titre.