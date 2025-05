🎥 De la magie dans les gants de Courtois ? L'arrêt invraisemblable du portier qui défie la logique et sauve le Real

Un arrĂȘt Ă©trange, presque surnaturel, de Thibaut Courtois en fin de match face au Celta Vigo fait le tour des rĂ©seaux.

Le Real Madrid s’est offert une victoire précieuse ce week-end en Liga contre le Celta Vigo 3-2, avec un doublé de Kylian Mbappé et un but de la pépite turque Arda Güler. Mais ce que les supporters retiendront peut-être le plus, ce n’est pas un but... mais une action défensive venue d’ailleurs, signée Thibaut Courtois. Un moment étrange, presque irréel, qui fait déjà le tour des réseaux sociaux.

Nous sommes dans les dernières minutes de la rencontre. Le Real mène 3-2, mais le Celta pousse, Pablo Durán arme une frappe tendue dans la surface. Courtois se détend, dévie, mais le ballon file sous son ventre. Le Bernabéu retient son souffle.

Le ballon semble promis au fond des filets pour le 3-3. Et puis... plus rien. Le ballon s’arrête. Littéralement. Comme figé par une force invisible, avant de revenir doucement vers le portier belge, qui s’en empare, incrédule.

đŸȘ„ | Thibaut Courtois a utilisé un peu de télékinésie pour arrêter ce ballon. đŸ‘€đŸ§€ pic.twitter.com/iRZDvOSTwr — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 5, 2025

L’image a immédiatement enflammé les réseaux. Certains parlent d’un miracle, d’autres de "pouvoirs magnétiques", et les plus terre-à-terre d’un simple effet rétro mal capté en direct.

Peu importe l’explication physique : ce sauvetage inattendu a évité un partage douloureux pour Madrid, qui revient ainsi à quatre points du Barça. Et ce, à une semaine du Clasico, programmé ce dimanche à 16h15 dans une Liga plus ouverte que jamais.