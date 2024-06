Découvrez notre équipe type de la première journée de l'Euro !

La première journée de la compétition a été généreuse en buts et nous a offert quelques surprises. Voici notre équipe type de cette première journée.

Gardien de but

Le gardien de but aurait pu être l'Espagnol Unai Simon pour sa performance contre la Croatie, mais nous optons pour Bart Verbruggen. L'ancien joueur d'Anderlecht a réalisé un excellent match, maintenant son équipe dans la rencontre face à la Pologne.

Défense

Nathan Aké a également joué un rôle important dans la victoire 2-1 de son équipe contre les Polonais. Il a délivré une belle passe décisive sur l'égalisation puis a été impliqué dans le but de la victoire de Wout Weghorst. Dani Carvajal a été le meilleur défenseur espagnol et a également été buteur, tout comme Alessandro Bastoni avec l'Italie.

Milieu de terrain

La concurrence a été rude au milieu de terrain avec beaucoup de candidats pour notre équipe type. Nous avons donc opté pour un système de jeu sans véritable attaquant de pointe, car trop de joueurs ne pouvaient pas être mis de côté et méritent de figurer dans notre onze.

Ainsi, nous retrouvons Jude Bellingham aux côtés de Jamal Musiala qui a été un poison pour l'Écosse. Fabian Ruiz, Nicolae Stanciu et Toni Kroos méritent également leur place dans notre onze, mais doivent finalement céder leur place au très jeune Arda Güler, auteur d'une pépite de but, et aux deux régulateurs du milieu de terrain à savoir Ngolo Kanté et le Slovaque Stanislav Lobotka qui ont abattu un énorme travail pour leurs sélections respectives.

Joueurs de flanc

Sans véritable attaquant de pointe donc, notre schéma de jeu s'articule avec deux ailiers. Les noms de Federico Chiesa ou encore Dennis Man (Roumanie) auraient également pu figurer dans notre équipe type, mais le très jeune et solide Lamine Lamal ainsi que Michel Aebischer (Suisse) ont finalement été préférés.