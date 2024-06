Le soutien...d'un ancien cauchemar pour Lukaku : "Ce n'est pas lui le problème, ce sont les autres"

Les critiques n'y vont pas de main morte avec Romelu Lukaku. Girorgio Chiellini a voulu remettre les pendules à l'heure.

Le dernier but de la Belgique dans un grand tournoi ? Il faut remonter à la réalisation de Michy Batshuayi contre le Canada lors du premier match de la Coupe du Monde au Qatar. Depuis, les Diables Rouges ont enchaîné trois rencontres sans marquer.

Forcément, les regards se tournent vers Romelu Lukaku, peu en réussite face à la Slovaquie, à l'image du match décisif contre la Croatie il y a un an et demi.

Interrogé par Sky Sport, Giorgio Chiellini ne se montre pas inquiet : "J'ai toujours été un pro-Lukaku. Il a encore été important pour la Roma la saison dernière. Mais pour obtenir sa meilleure version, il faut que l'équipe joue pour lui, comme ce fut le cas à l'Inter Milan".

Chiellini défend Lukaku

Il poursuit : "Si j'étais belge, je ne me dirais pas que Lukaku est le problème. Ce sont les autres. C'est un joueur qui peut faire la différence à lui tout seul quand il est en forme et en confiance."

Chiellini aimerait beaucoup le voir à nouveau collaborer avec Antonio Conte en Serie A : "Il pourrait être un bon renfort pour Naples, mais je ne sais pas s'il veut aller là-bas. De plus, il faut voir ce qu'il va se passer avec Victor Osimhen et Kvaratskhelia". Des mots sympas venant d'un défenseur avec qui Big Rom n'a pas passé que des bons moments en 2016 et 2021 avec les Diables.