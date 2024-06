Officiel : Lokeren s'arme en expérience pour son retour dans le football pro

Pour son retour dans le haut du football belge, le Sporting Lokeren reste très actif sur le marché des transferts, afin de préparer sa saison en Challenger Pro League.

Après avoir recruté le gardien de but ostendais (lire ici), le Sporting reste très actif chez les Côtiers, profitant de la faillite du club pour récupérer des éléments d'expérience et s'armer en conséquence.

Ainsi, Jonas Vinck posera ses valises au Daknam. L'arrière droit de 28 ans qui peut également jouer dans l'axe était vice-capitaine du KVO la saison dernière et a paraphé un contrat de deux ans au Daknam.

Cette semaine, Lokeren a également annoncé l'arrivée de Mohamed Soumaré, capitaine de la RAAL.

✍️ 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐄𝐑: Jonas VINCK! 🤍🖤💛



👏 De 28-jarige verdediger komt over van KV Oostende, waar hij vaste waarde en vice-kapitein was. Met ruim 100 matchen in de Challenger Pro League voegt Jonas een flinke dosis ervaring toe aan onze selectie. Hij tekende voor 2 jaar! 🔥 pic.twitter.com/wJ0wtdo4TL