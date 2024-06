OFFICIEL : un ancien d'Anderlecht signe en Challenger Pro League

Si le nom de Mohamed Soumaré vous dit quelque chose, c'est peut-être parce qu'il est passé chez les jeunes du RSC Anderlecht il y a quelques années.

Il a ensuite connu une aventure italienne en Serie B avec Avellino, avec également quelques prêts, notamment à Dudelange au Luxembourg. En 2018, le joueur aux origines guinéennes est revenu en Belgique.

Soumaré a connu quelques bonnes années à Virton et a été l'un des acteurs de premier plan la saison dernière à La Louvière. Ses 44 (!) buts en 90 matches ont contribué à ce que les Loups remportent le titre la saison dernière en Nationale 1. Il aurait de toute façon été promu en Challenger Pro League, mais il le fait donc avec Lokeren-Temse.

Malgré son contrat en cours, les Waeslandiens ont réussi à attirer le capitaine de La Louvière. Le joueur de 27 ans, évoluant en tant que second attaquant, a signé un contrat d'un an, avec une option pour une année supplémentaire. À Lokeren-Temse, ils sont déjà ravis de ce transfert entrant.

"Notre nouvelle recrue apporte vitesse, technique et capacité de marquer. Soumaré portera le numéro 10 la saison prochaine", indique le communiqué.

