Pourtant plus motivé que jamais, Robert Lewandowski est la première star éliminée de cet Euro 2024

Le groupe D de cet Euro 2024 n'a pas encore livré tous ses verdicts, mais les résultats sont tels qu'après deux matchs seulement, une équipe est déjà assurée de terminer à la dernière place de son groupe.

Battue par les Pays-Bas lors de son entrée en lice, puis face à l'Autriche ce vendredi, la Pologne est mathématiquement assurée de ne pas rejoindre les huitièmes de finale de la compétition.

Véritable coup dur pour Robert Lewandowski, première star du tournoi éliminée. Hier encore, l'attaquant du FC Barcelone paraissait plus motivé que jamais sur le banc, lui qui, blessé, n'a pu aider ses coéquipiers que lors de la dernière demi-heure.

D'autres nations figurent également dans une situation très compliquée, comme l'Albanie, mais les espoirs sont encore permis pour aller chercher la troisième place.

D'autres pays pourraient être éliminés ce samedi, dernier jour de la compétition, déjà, lors duquel trois rencontres seront disputées.

