Un mental de résistant mais pas seulement : voilà ce qui fait tenir Eric Gerets dans son combat face à la maladie

Eric Gerets a été victime d'une hémorragie cérébrale il y a 12 ans. La situation n'est pas facile pour le lion de Rekem, même s'il continue de profiter pleinement de la vie.

Cela fait un certain temps qu'Eric Gerets apparaît fort affaibli. Dans une interview accordée à l'Eindhovens Dagblad, il confesse que son état de santé est préoccupant : "Il a fallu un certain temps pour s'y habituer. D'abord pour moi, puis pour ceux qui m'entourent".

Après son hémorragie cérébrale, garder l’équilibre est parfois plus difficile, il lui arrive ainsi de chuter : "Cela arrive parfois. Je porte une montre qui peut mesurer si je suis tombé et je dois appuyer sur un bouton si je vais bien. Sinon, mon fils aîné reçoit un signal sur son téléphone pour prévenir quelqu'un".

La maladie continue malheureusement de gagner du terrain : "Je continuerai à aller dans les stades de football, je peux encore conduire et profiter de tout ce que je peux tirer de la vie. Le plus longtemps possible. Je retournerai bientôt à l'hôpital et évaluer la situation. Le dernier examen date d'il y a 18 mois, cela a empiré".

Eric Gerets s'accroche

Mais l'ancien du PSV n'a pas abandonné certains petits plaisirs de la vie : "Je trouve toujours que c'est génial de parler de football. J'aime vraiment regarder les matchs, comme maintenant avec les Championnats d'Europe. Je lis toujours mon journal le matin dans ma maison de campagne".

"J'ai des enfants merveilleux, une épouse incroyablement gentille et des membres de ma famille dévoués. Que demander de plus ? En tant qu'entraîneur, je restais seul. Maintenant, je fais plus attention aux choses qui comptent vraiment" conclut-il.