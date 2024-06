🎥 Indigne d'un capitaine : l'attitude déplorable de Kevin De Bruyne qui demande à ses équipiers de ne pas aller saluer son public

Scène surréaliste après le coup de sifflet final d'Ukraine-Belgique. Hués par leurs supporters après une prestation insuffisante, les Diables Rouges n'ont pas été les saluer, à l'initiative de Kevin De Bruyne qui leur a fait faire demi-tour.

Fallait-il huer les Diables Rouges au coup de sifflet final de cet Ukraine-Belgique ? Fallait-il huer, à leur sortie, Romelu Lukaku et Leandro Trossard pour leur contre-performance ? La réponse peut différer, selon qu'on ait plus ou moins d'exigences, d'attentes, d'intransigeance vis-à-vis de cette jeune équipe belge. Après tout, l'Euro continue et réagir de cette façon risque d'abattre des joueurs qui doivent encore performer.

Mais une chose est sûre : les huées du public belge étaient compréhensibles. À Francfort, après une défaite amère, les supporters, venus en nombre, n'avaient pas été négatifs. À Cologne, ils sont venus en masse, ont mis une ambiance de feu et ont poussé l'équipe vers la victoire.

Tout le monde au sein du groupe des Diables a répété l'importance de ce soutien populaire pour ceux qui doivent succéder à la "Génération dorée".

Oh, la scène surréaliste après Ukraine-Belgique: les joueurs belges se dirigent vers leurs supporters sous une énorme bronca, De Bruyne craque et demande de revenir au centre du terrain ūüė≥ #ukrbel #EURo2024 pic.twitter.com/jsAj3No0C1 — JS Grond-Tran (@JS_Grond) June 26, 2024

L'attitude de Kevin De Bruyne au coup de sifflet final est donc peu compréhensible. En effet, le capitaine des Diables, visiblement furieux et frustré (il l'avait été durant tout le match), a décidé d'empêcher ses coéquipiers d'aller saluer les supporters et, potentiellement, réparer la fracture qui pourrait commencer à se créer.

De Bruyne, lui, a opté pour la fuite, ce qui ne calmera certainement pas l'ire de son public. Alors qu'un 8e de finale très compliqué face à la France nous attend, la star n°1 de l'équipe n'a pas agi en capitaine. Et il ne pourra pas se cacher derrière son habituelle nonchalance pour le justifier.