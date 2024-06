11 titularisations en équipe première et déjà revendu pour cinq millions ? Le Standard n'a pas froid aux yeux

Hakim Sahabo fait partie des jeunes joueurs sur lesquels le Standard espère construire la saison prochaine. A moins qu'il ne soit lui aussi utilisé pour faire rentrer de l'argent dans les caisses ?

Hakim Sahabo n'était pas présent à la reprise des entraînements au Standard. Non pas pour négocier un transfert mais bien parce qu'il bénéficie de quelques jours de congé après avoir prolongé sa saison en équipe nationale rwandaise.

Mais il pourrait tout de même lui aussi être concerné par un départ. La Dernière Heure fait ainsi état de l'intérêt d'Hoffenheim et de Francfort pour le milieu de terrain de 19 ans.

L'Allemagne et l'Angleterre lorgent sur Sahabo

Les sollicitations les plus franches viendraient toutefois de Premier League, et en particulier du promu Leicester. Bien qu'aucune offre ne soit arrivée sur la table, les Foxes seraient déjà venus aux nouvelles.

La direction liégeoise souhaiterait le garder encore un peu en bords de Meuse mais pourrait devoir le lâcher pour donner un peu de lest à sa trésorerie.

A en croire les intentions rouches, il faudra malgré tout mettre le prix pour le débusquer : le club en demanderait cinq millions, plus bonus. Un prix très élevé pour un joueur qui a rejoint l'équipe première il y a seulement six mois, pour cinq titularisations en phase classique et six en Europe Playoffs.