Superbe transfert en vue pour Mohamed Amoura ? Un prétendant se rapproche

Mohamed Amoura a été impressionnant avec l'Union Saint-Gilloise. L'attaquant algérien se rapproche d'un départ cet été.

L'Union Saint-Gilloise ne doit plus prouver ses qualités dans le recrutement de joueurs à haut potentiel.

Dernier exemple en date, le transfert de Mohamed Amoura. L'attaquant algérien était arrivé dans l'anonymat le plus complet en provenance de Lugano l'été dernier pour seulement 4 millions d'euros.

Il a été très impressionnant cette saison, marquant 22 buts et donnant 7 assists. Des prestations qui ont attiré les regards de plusieurs clubs.

Union SG : Mohamed Amoura vers Wolfsburg ?

Amoura est donc cité du côté de Tottenham et West Ham. mais également de l'Allemagne et du VfL Wolfsburg.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, l'Union discuterait avec Woilfsburg. Le club allemand croirait de plus en plus en ses chances de recruter l'Algérien. On parle d'un transfert autour de 15 millions d'euros, et d'un contrat de 4 ans.