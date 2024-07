Le rêve de beaucoup de joueurs : un ancien de Pro League lance sa carrière d'entraîneur dans le club qu'il a lui-même fondé

Shinji Okazaki a mis fin à sa carrière de joueur il y a quelques semaines. Il va écrire le tout premier chapitre de sa carrière d'entraîneur en Allemagne

L’histoire retiendra que c’est à Saint-Trond que Shinji Okazaki a disputé les dernières minutes de sa carrière professionnelle. A 38 ans, l’ancienne idole de Leicester et de l’équipe nationale du japon a raccroché les crampons après une dernière pige de deux ans chez les Canaris.

Il ne sera pas resté longtemps inactif : le voici nommé entraîneur du Basara Mainz, une équipe de sixième division allemande.

Un choix qui ne tient pas du hasard : le Basara est un club fondé par...Okazaki lui-même.

Okazaki reste au service du football japonais

Cela remonte à 2014 : à l’époque, Okazaki jouait à Mayence, peu avant de rejoindre Leicester et d’écrire l’histoire en Premier League. En Allemagne, il fonde le club avec son associé Takashi Yamasita, dans l’optique d’aider certains de leurs compatriotes à faire leurs premiers pas en Europe.

Saint-Trond n’est donc pas la seule base arrière des joueurs nippons dans le vieux continent. D’autant plus que la nomination d’Okzaki donne un certain attrait au Basara. Et quelque chose nous dit qu’il sera difficile de le remercier en cas de mauvais résultats.