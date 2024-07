🎥 Magnifique symbole : le buteur providentiel de l'Espagne a recréé la célébration de son père, 33 ans plus tard... dans le même stade

Mikel Merino a libéré l'Espagne au bout des prolongations ce vendredi, inscrivant le 2-1. Il a ensuite célébré son but à l'image de son père, buteur il y a 33 ans avec Osasuna... contre le Vfb Stuttgart.

C'est une histoire qui ne s'invente pas. Mikel Merino (28 ans) a inscrit le 2-1 pour l'Espagne ce vendredi à la 119e minute du quart de finale contre l'Allemagne, et a ensuite célébré son but d'une manière bien particulière au poteau de corner.

Le défenseur de la Real Sociedad a, de cette façon, rendu hommage à son père, Angel Merino, buteur avec Osasuna en 1991 en Coupe d'Europe, et qui avait effectué la même célébration... dans le même stade. Osasuna affrontait en effet le Vfb Stuttgart dans ce qui était à l'époque le Neckarstadion.

Le stade a changé de visage depuis au fil des modernisations (on peut ainsi voir, sur les images d'archive du but d'Angel Merino, une piste d'athlétisme absente aujourd'hui), mais c'est bien dans l'actuelle MHPArena que père et fils ont désormais marqué et fêté leur but de la même façon.

Pour ajouter à la mystique du moment, à la télévision espagnole, le but a été commenté par... le même commentateur, Juan Carlos Rivero, journaliste pour TVE depuis 1984.