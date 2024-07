🎥 Didier Deschamps est prêt à le refaire : les Bleus travaillent à fond... les tirs au but en vue de la demi-finale

La France est arrivée en demi-finale de l'Euro sans marquer un seul but de plein jeu, et fera encore le gros dos contre l'Espagne. Didier Deschamps ne se préoccupe pas des opinions extérieures...

La France peut-elle arriver en finale de l'Euro 2024 sans avoir marqué un seul but de plein jeu (un penalty et deux autogoals) ? À ce stade, on serait bien bête de parier contre. Les Bleus sont d'une solidité défensive sans égale... et d'un cynisme assumé.

"Faites pas chier avec votre "petit score", on est en quarts de finale", lançait Antoine Griezmann après avoir éliminé la Belgique. "Les critiques, ce n'est pas notre problème, on est en demi-finales", souriait Ousmane Dembélé après la victoire aux tirs au but contre le Portugal.

La France assume son rôle de "méchant", ne se prend pas pour ce qu'elle n'est pas (au contraire par exemple d'une Angleterre tout aussi horrible dans le jeu, mais dont le sélectionneur se félicite du jeu proposé à chaque fois et dont les joueurs multiplient les provocations). S'il faut aller en finale sans marquer, peu importe.

Et visiblement, alors que Deschamps avait prétendu avant France-Belgique qu'il ne préparait pas les tirs au but de manière spécifique, le programme a désormais changé. Les Bleus ont été vus, à quelques jours de la demi-finale, travailler intensivement l'exercice.

RMC Sport rapporte ainsi qu'une séance de tirs au but (ouverte aux médias, et donc aux journalistes espagnols également) a été effectuée à Paderborn, camp de base des Bleus. Brillants dans l'exercice contre le Portugal, les Français sont donc prêts à une fois de plus aller jusqu'au bout du suspens!