📷 Le chiffre surprenant qui prouve que Jérémy Doku n'était pas dans la forme de sa vie à l'Euro 2024

Jérémy Doku est connu pour être rapide, très rapide. L'ailier des Diables Rouges n'a cependant pas montré cette qualité dans cet Euro 2024...

Le classement des joueurs les plus rapides de l'Euro jusqu'à présent a été dévoilé par l'UEFA. Un classement qui est dominé par un joueur dont on ne peut pas dire qu'il impressionne dans cette compétition : Kylian Mbappé.

La star masquée de l'Equipe de France a en effet été flashée à 36,5km/h durant l'Euro, un record pour la compétition qui le place devant l'Espagnol Ferran Torres et le Slovaque Benjamin Sesko.

Le reste du top 10 a également été publié, et on note l'absence de tout joueur belge. Jérémy Doku, dont on sait qu'il a déjà été flashé à près de 36km/h durant sa carrière, ne fait en effet pas partie des 10 joueurs les plus rapides du tournoi.

Un chiffre à relativiser : le n°10 du classement, Rafael Leao, est mesuré à 35,4km/h, et on sait que Doku avait été flashé à 35,3km/h face à la Slovaquie. Le joueur de Manchester City n'est donc pas bien loin du top 10.

Mais cela signifie également que Jérémy Doku n'a pas amélioré son meilleur sprint entre le premier match de poules et les 8e de finale. Symbolique : partant souvent de trop bas, trop souvent pris en tenaille, jamais bien lancé, le facteur X des Diables Rouges n'est jamais parvenu à faire la différence...