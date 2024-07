Casper Nielsen va-t-il quitter le Club de Bruges ? Il évoque son avenir

Casper Nielsen ne performe pas autant sous les couleurs brugeoises qu'à l'Union Saint-Gilloise. Mais il ne désespère pas d'enfin exploser.

Casper Nielsen (30 ans) était l'un des meilleurs milieux de terrain de Belgique sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise, mais n'est pas un titulaire indiscutable au Club de Bruges. S'il lui reste deux ans de contrat, le médian danois a dû répondre à des questions concernant un départ.

Nielsen s'est ainsi exprimé dans les colonnes du Tipsbladet et n'a pas forcément paru estimer un transfert nécessaire cet été. "Je me sens bien en Belgique. Mais bien sûr, on ne sait jamais en football, je ne peux rien prédire", déclare le médian du FC Bruges.

"Cependant, je suis focalisé sur Bruges, et ils me voient comme un élément important. Je ne vais donc pas forcer un transfert". La saison passée, Casper Nielsen a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts et 3 passes décisives.

Il n'était pas titulaire durant les PO1, ne démarrant qu'un match sur les 10. Mais le Danois rappelle qu'une blessure l'a par moments gêné. "Mon objectif est d'éviter les blessures et, avec le staff médical, de mieux répartir la charge de travail", explique Nielsen.

Casper Nielsen a disputé 94 matchs depuis son arrivée à Bruges, pour 12 buts et 4 passes décisives. À titre de comparaison, il avait délivré 17 passes décisives en 99 matchs pour l'USG.