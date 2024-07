Après Konyaspor, le Maccabi Tel Aviv : nouveau virage à 180 degrés pour Moussa Djenepo !

Moussa Djenepo ne signera pas à Konyaspor. Il ne signera pas, non plus, au Maccabi Tel Aviv. Nouveau changement de décision pour le joueur du Standard.

Décidément, Moussa Djenepo n'arrive pas à trouver chaussure à son pied. Recruté contre 3.5 millions d'euros il y a douze mois, le Malien va quitter Sclessin après une saison décevante.

Initialement, les Rouches avaient un accord avec le club turc de Konyaspor. Il ne manquait plus que la signature de l'ailier gauche, qui n'est jamais arrivée. Moussa Djenepo n'a jamais été convaincu par le projet du club.

Envieux de se séparer de son joueur le plus rapidement possible afin de tourner la page, récupérer une indemnité et économiser son salaire, le Matricule 16 a rapidement trouvé un nouvel accord avec le Maccabi Tel Aviv.

Après Konyaspor, Moussa Djenepo refuse le Maccabi Tel Aviv

On pensait le transfert quasiment bouclé, mais finalement... non ! Nouveau virage à 180 degrés pour Moussa Djenepo, qui n'a jamais réussi à trouver un accord personnel avec les Israéliens, notamment sur ses prétentions salariales.

La course est donc toujours ouverte, et c'est un autre club... turc qui pourrait en profiter. En effet, c'est Antalyaspor qui tient désormais la corde et qui serait convaincu de pouvoir trouver un accord rapidement. Mais, visiblement, convaincre Djenepo n'est pas simple...