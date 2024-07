"Massacrer sa femme de cette manière est inqualifiable" : même le Maire s'oppose à la venue de Mason Greenwood !

Mason Greenwood pourrait devenir un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Ce qui ne plaît pas à grand monde, dans la cité phocéenne.

Mason Greenwood pourrait devenir un joueur de l'Olympique de Marseille. L'offensif de Manchester United, sur une voie de garage, ne restera pas à Getafe, où il avait été prêté, et cherche un nouveau point d'ancrage.

Toutefois, la situation du joueur de 22 ans est loin d'être simple. Il avait, en effet, été suspendu pour violences conjugales graves. Et on ne parlerait pas de "petites" violences conjugales, mais bien de quelque chose de très sérieux. Greenwood aurait, entre autres, battu et violé son ancienne compagne à de nombreuses reprises.

Dans la cité phocéenne, tout le monde s'oppose donc à la venue de l'ailier droit, qui représenterait pourtant une sérieuse plus-value sur le plan sportif. Les supporters de l'OM ne veulent pas que les valeurs du club soient associées aux actes de Mason Greenwood envers sa précédente compagne.

Le Maire de Marseille s'oppose fermement à la venue de Mason Greenwood à l'OM

Les tensions sont à la hausse, le nouvel entraîneur du club, Roberto De Zerbi, a botté en touche lorsque la question lui a été posée, mais pas le Maire de Marseille, Benoît Payan. Interrogé par RMC Sport, il a conjuré Pablo Longoria de ne pas recruter l'Anglais.

"Le comportement de Greenwood est impardonnable, inqualifiable. J'ai vu des images qui m'ont particulièrement choqué. Massacrer sa femme de cette manière est indigne d'un homme, il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe. Les valeurs de Marseille et de l'OM, c'est tout sauf ça. C'est une honte. Je demanderai personnellement à Pablo Longoria de ne pas recruter Mason Greenwood."

L'affaire est donc loin d'être entendue. D'autant que selon certaines sources, françaises comme anglaises, le joueur aurait été très refroidi après les déclarations de Benoît Payan. Affaire à suivre...