Officiel : un ancien latéral de D1A pour succéder à Benoît Nyssen au RFC Liège

Stefano Marzo est officiellement un joueur du RFC Liège. Il débarque de Dender, promu en D1A.

Il y a deux jours, on apprenait le départ de Benoît Nyssen du RFC Liège vers Zulte Waregem. Une lourde perte pour les Sang et Marine : Nyssen était présent à Rocourt depuis trois ans et restait sur une saison à six buts et cinq assists en D1B.

Pierre François avait affirmé ne pas avoir attendu l'officialisation de son départ pour lui chercher un successeur et espérait pouvoir communiquer rapidement sur le sujet. Il ne lui aura fallu que 48 heures pour finaliser l'arrivée de Stefano Marzo.

Stefano Marzo, le joli coup du RFC Liège

L'arrière droit de 33 ans arrive libre de Dender, où son contrat était arrivé à échéance. La saison dernière, Marzo était un pilier de Timmy Simons dans la route vers la D1A, marquant trois buts et délivrant sept assists.

Il dispose également d'une certaine expérience avec 34 matchs de Pro League sous les couleurs de Lokeren et du Beerschot ainsi que plus de 100 matchs d'Eredivisie lors de ses passages à Heerenveen et à Roda.

Stefano Marzo a signé pour trois ans avec le matricule 4 : "Il a les mêmes qualités offensives et défensives que Benoit. C’est un joueur d’expérience et un renfort certain pour l’équipe" le présente Gaëtan Englebert, son nouvel entraîneur.