Finale de Copa America : clap de fin pour une légende de l'Argentine

Alors que l'Europe s'apprête à connaitre son nouveau champion, le continent américain se prépare également pour sa grande finale qui se jouera dans la nuit.

La Colombie défiera l'Argentine ce soir dans la finale 100% sud-américaine de la Copa America.

La finale se jouera à Miami, ville où évolue un certain Léo Messi. Mais alors que ce dernier n'a rien laissé entendre sur son avenir, ce match sera le dernier en sélection d'Ángel Di María, comme il l'avait annoncé. Quoi qu'il en soit, une page de l'Albiceleste se tournera.

Interrogé à ce sujet par ESPN Argentina, Lionel Messi a évoqué la victoire pour conserver le titre mais également pour son coéquipier et ami Ángel Di María : "C’est sa décision et nous voulons essayer de lui faire profiter de ces derniers instants. Les circonstances sont exceptionnelles pour l'ultime match d'une carrière. Il marquera peut-être un autre but dans cette finale, comme il l’a fait lors de toutes les dernières finales qu’il a joué. Ce serait extraordinaire."

L'ancien joueur du Real Madrid, Manchester United ou encore du PSG compte 144 sélections et 31 buts avec sa sélection. Il a été buteur lors des deux dernières finales de tournoi majeur disputées par l’Argentine, c'était contre le Brésil (Copa América 2021) et face à la France (Coupe du monde 2022).