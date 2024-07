📷 Les nouveaux maillots de l'Union Saint-Gilloise pour 2024-2025 ont été révélés !

La RUSG a dévoilé ce lundi ses maillots pour la saison 2024-2025, qui peuvent dès à présent être commandés via le site officiel du club. Et pour l'occasion, l'Union n'a pas fait dans la fantaisie.

Ce sont en effet les couleurs traditionnelles de l'Union Saint-Gilloise qui sont utilisées, à savoir le jaune et le bleu. Principale différence par rapport à la saison passée : le bleu a une place bien plus importante sur le maillot, occupant toutes les épaules.

Autre spécificité : afin d'être "plus éco-responsable", ce maillot domicile n'est en réalité pas celui de la saison 2024-2025, mais aussi celui qui sera porté en 2025-2026. Le second maillot sera le même maillot blanc que la saison passée.

Un troisième maillot sera également révélé plus tard, et aura des occasions d'être utilisé puisque le calendrier unioniste promet une nouvelle fois d'être chargé. L'USG commencera son parcours qualificatif en Champions League le 6 ou le 7 août.

