Le transfert de Kasper Schmeichel validé par une légende du foot anglais : "Son arrivée est une évidence"

Kasper Schmeichel se rapproche d'un transfert au Celtic. Il semble déjà faire l'unanimité.

Selon Fabrizio Romano, Kasper Schmeichel sera à Glasgow entre mardi et mercredi pour passer sa visite médicale.

Si son arrivée à Anderlecht était entourée de pas mal de questionnements vu la présence de Maxime Dupé, son transfert en Ecosse semble être accueilli avec enthousiasme. Kenny Dalglish semble en tout cas conquis.

"Le Celtic a besoin d'un gardien de but de qualité cet été et Kasper Schmeichel l'est. Je pense que c'est une excellente affaire. Brendan Rodgers le connaît bien depuis leur passage à Leicester et Kasper me semble être le type de professionnel qui comblera le vide laissé sur et en dehors du terrain par Joe Hart" écrit-il dans sa chronique du Sunday Post.

Schmeichel ne reviendra pas à Anderlecht

Les 37 ans de Schmeichel ne semblent pas être un frein : "Bien sûr, Kasper a cinq mois de plus que Joe, mais cela ne me préoccupe pas. Il n'a que 37 ans, a été le numéro 1 du Danemark à l'Euro et a d'excellentes statistiques depuis son passage à Anderlecht la saison dernière. Craig Gordon joue toujours à 40 ans. Allan McGregor était également excellent pour les Rangers à 40 ans".

Dalglish conclut : "Tous ces paramètres et son statut de joueur libre font de ce transfert une évidence. Cela signifie que les fonds peuvent être mis de côté pour investir ailleurs dans le noyau. C’était l'un des grands enjeux de ce mercato et il semble que le Celtic s'en sort très bien".