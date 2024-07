Vincent Kompany va devoir briser une sacrée malédiction et sortir Harry Kane du trou

Harry Kane n'a pas encore gagné de trophée. L'attaquant du Bayern Munich va revenir de l'Euro la tête dans le sac, et c'est une mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany.

Pour les superstitieux, c'est ce qu'on appelle une vraie malédiction, un signe indien. Harry Kane (30 ans), indéniablement l'un des attaquants les plus talentueux du monde, est encore reparti d'un grand tournoi sans le moindre trophée. Une seconde finale d'Euro d'affilée avec l'Angleterre, et pas de victoire.

C'est simple : depuis ses débuts professionnels, Kane n'a remporté... aucun trophée. C'était sa 6e finale, et il l'a encore perdue. Trois finales de Coupe avec Tottenham, une seconde place en championnat ; une Supercoupe d'Allemagne perdue avec le Bayern (face au RB Leipzig d'un certain... Dani Olmo, auteur d'un triplé à l'époque), et maintenant deux finales d'Euro, après une troisième place au Mondial 2018.

Un Kane hors-forme, et maintenant abattu psychologiquement

Pourtant, la saison 2023-2024 de Harry Kane, sur le plan individuel, était fantastique : 36 buts en 32 rencontres de Bundesliga. Mais pour la première fois en 11 ans (!), le Bayern n'a pas été champion d'Allemagne. Une vraie scoumoune. Mais comme beaucoup de stars, l'Anglais est arrivé à l'Euro 2024 diminué physiquement.

© photonews

Kane avait en effet manqué la fin de saison avec le Bayern Munich, et Gareth Southgate n'a pas caché que son attaquant vedette était dans le dur. "Physiquement, ça a été un tournoi difficile pour Harry. Il est arrivé en manque de rythme et nous n'avons pas réussi à le faire atteindre le niveau espéré", explique le sélectionneur anglais via Sky Sports après la défaite en finale.

Harry Kane lui-même ne s'est pas caché après être sorti assez tôt durant cette finale. "Ca a été un tournoi difficile. Nous avons dû faire preuve de résilience, moi et toute l'équipe. Ca a été un parcours difficile et nous pouvons être fiers d'être arrivés jusqu'ici, mais au final, nous serons jugés sur ce match", regrette-t-il.

"Cette défaite va encore faire mal un bout de temps. Nous voulions tellement y parvenir, pour nos supporters, pour ceux qui ont cru en nous. C'est une énorme déception", conclut l'attaquant du Bayern Munich. Qui va donc prendre un repos bien nécessaire avant de découvrir son nouveau coach Vincent Kompany.

Le Belge aura une double tâche devant lui. D'abord, aider Harry Kane, qu'il a évidemment connu sur les terrains de Premier League, à redevenir la machine qu'il était la saison passée. Ensuite, rompre ce signe indien inquiétant et offrir son premier trophée à l'Anglais. Car le Bayern ne peut certainement pas enchaîner deux saisons blanches... ou Kane sera définitivement vu comme un chat noir.