Il ne reviendra plus au Lotto Park : les adieux de Kasper Schmeichel à Anderlecht

Comme attendu depuis plusieurs semaines, Kasper Schmeichel ne prolongera pas l'aventure à Anderlecht. Il l'a lui-même confirmé.

En faisant signer un contrat d'un an à Kasper Schmeichel, Anderlecht savait qu'il y avait par définition de très grandes chances que son portier s'en aille en fin de saison.

Jesper Fredberg et Brian Riemer ont bien tenté de le convaincre de rester encore un peu à Bruxelles, mais le gardien de 37 ans a la tête ailleurs.

Kasper Schmeichel, probable successeur de Joe Hart

Il a lui-même confirmé son départ sur les réseaux sociaux : "Je suis reconnaissant à Anderlecht pour mon passage. C'est un club avec une passion et une histoire incroyables. Je me souviendrai pour toujours des souvenir et des amitiés forgées ici".

De quoi mettre un terme aux derniers espoirs quant à un retour au Lotto Park. Kasper Schmeichel est en partance pour le Celtic Glasgow.

Les Ecossais viennent de transférer, Viljami Sinisalo, un jeune gardien finalandais d'Aston Villa, mais cela ne devrait pas compromettre l'arrivée de Schmeichel à en croire les médias locaux.