📷 Batshuayi et Meunier n'ont pas que des amis, en Turquie : le Diable Rouge vivement insulté sur les réseaux sociaux après sa rupture de contrat

Thomas Meunier a surpris tout le monde, en Turquie. Alors qu'il était parti pour rester à Trabzonspor, le Diable Rouge a cassé son contrat cinq minutes avant l'expiration de sa clause de départ liée à ses besoins familiaux.

S'il y a gagné aux changes sur le plan sportif, en rejoignant un club d'un des cinq grands championnats européens se préparant à disputer les tours préliminaires de la Ligue des Champions, Thomas Meunier s'est accordé les foudres des supporters turcs.

Comme Michy Batshuayi, très critiqué, insulté pour avoir porté les couleurs de Besiktas, Fenerbahçe et désormais de Galatasaray, Thomas Meunier a maintenant aussi le droit à des supporters turcs en colère sous ses posts.

Trabzonspor et ses supporters se sentent trahis par un joueur que le club a relancé, au mois de janvier, en lui permettant de faire partie de la sélection de Domenico Tedesco pour l'Euro 2024. Les réactions se passent de commentaire.

Une nouvelle aventure commence... et pas n'importe laquelle. ūüėĀūü•≥

Let's get some joy and trophies with the Dogues! #TOTOUTARD #lavieenrouge‚̧ԳŹ pic.twitter.com/PweNl4qjbe