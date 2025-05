Vers un retour en Pro League, quitte à claquer la porte à Lokeren ? Radja Nainggolan lâche ses quatre vérités

Radja Nainggolan est l'un des artisans de la bonne fin de saison de Lokeren. Mais il ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Un bail de six mois, pas plus : Lokeren n'a pas pris de risque en accordant un contrat à Radja Nainggolan cet hiver. L'aventure avait commencé de manière assez étrange, avec cet interrogatoire dans une affaire de trafic de drogue.

Mais depuis, le Ninja est irréprochable sur le terrain et a participé à la remontée spectaculaire de Lokeren, passé du bas de classement aux Promotions Playoffs. Au point de faire de sa prolongation de contrat l'un des enjeux majeurs de l'intersaison.

La balle dans le camp de la direction ?

Le dossier semblait bien parti : Nainggolan s'est dit heureux à Daknam, au sein d'un club qui lui a enfin fait confiance et permis de reprendre du plaisir sur le terrain. Mais il est apparu un brin plus fataliste au micro de VTM à l'issue de l'échec face au Patro Eisden, empêchant Lokeren de défier le Cercle de Bruges pour une place en D1A.

L'ancien Diable Rouge se dit agacé par le manque de dialogue avec la direction : "J’ai donné ma parole à Lokeren-Temse, mais cela fait deux mois maintenant et je n’ai toujours rien entendu. On avait un accord, mais j’attends qu’ils me recontactent".

Radja Nainggolan ouvre même la porte à d'autres clubs. Il sait que le milieu du football n'est pas rose et a d'ailleurs en mémoire les négociations avec le Beerschot : "J'ai parlé avec eux avant de signer à Lokeren. Je pense que j’aurais pu les aider. Samedi, j’ai vu leur première mi-temps : il n’y avait vraiment rien. Ils ont fait un mauvais choix, Lokeren un bon".