Officiel : un renfort expérimenté rejoint le RFC Liège

7e place de Challenger Pro League la saison dernière, les Sang et Marine se renforcent afin de faire mieux cette saison.

Pierre-Yves Ngawa (32 ans) rejoint le RFC Liège pour 3 saisons. Formé au Standard de Liège, le joueur compte de nombreuses expériences en Belgique (STVV, Lierse, OHL) tout comme à l'étranger (Ujpest en Hongrie Avellino, Perugia et Foggia en Serie B italienne).

"Nous savions que Pierre-Yves Ngawa pouvait être libéré de son contrat à OHL. Nous avons donc immédiatement contacté le joueur et signé avec lui un contrat portant sur 3 saisons", a commenté Pierre François sur le communiqué du club.

Le joueur est également ravi de pouvoir retrouver un club où il pourra jouer : "J’ai participé à toute la préparation de la saison avec OHL et je suis prêt pour relever un nouveau challenge avec le RFCL. J’ai l’envie de jouer. Mes enfants veulent me voir sur le terrain et plus sur le banc comme la saison dernière et c’est pour moi une magnifique opportunité que de rejoindre ce club historique", conclut l'arrière droit qui partira ce lundi en stage avec ses nouveaux coéquipiers.