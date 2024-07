Officiel : révélé à Mons à l'époque de la première division, il signe son grand retour au Tondreau !

Dylan De Belder revient à Mons. L'ancien de la maison était sans club depuis la fin de son aventure à Deinze.

Le RAEC a officialisé aujourd'hui la signature de Dylan De Belder. Aujourd'hui âgé de 32 ans, l'attaquant a été formé au Tondreau et a fait partie de l'aventure montoise en Pro League jusqu'en 2015.

Il avait ensuite mis le cap sur Waasland Beveren avant d'exploser à Lommel puis au Lierse (48 buts en deux saisons de D1B). Cela lui avait valu un transfert au Cercle de Bruges. Il y est resté trois saisons, aidant notamment l'équipe à remonter en première division.

Depuis 2020, il évoluait à Deinze (27 buts depuis son arrivée), où son contrat n'a pas été renouvelé. "Nous savons que Dylan a continué à s'entraîner et semble affûté physiquement. Son profil est unique dans le noyau. Son sens du but et son volume de jeu nous permettront de compter sur plusieurs cartouches en attaque" explique l'entraîneur Dante Brogno.

Dylan De Belder veut se relancer à Mons

"C'était un dossier difficile et il est clair que nous souhaitions ce retour à Mons pour Dylan depuis pas mal de temps. Dylan était à Marbella pour soigner sa condition et moi j'étais en Grèce pour des vacances. Et finalement, nous avons trouvé un accord" explique le directeur Bernard Courcelles.

Le président Hubert Ewbank conclut : "L'ancrage local reste très important dans notre projet. Attirer un joueur de sa qualité avec un tel profil est une opportunité que nous voulions aussi offrir aux supporters avec Bernard. Nous comptons maintenant sur les supporters pour s'abonner en masse et soutenir le projet".