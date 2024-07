Le Beerschot et Louvain ont montré qu'ils avaient encore du pain sur la planche

Les deux équipes ont joué de manière très organisée et n'avaient pas l'intention de concéder beaucoup d'occasions. Le Beerschot et Louvain se sont quittés dos à dos et ont encore beaucoup de travail.

Les deux équipes ont commencé la rencontre de manière très organisée. Les deux entraîneurs n'avaient pas l'intention d'ouvrir grand les portes et de tout tenter pour faire la différence. Cela s'est traduit par vingt premières minutes sans occasion. Les joueurs qui ont le plus attiré l'attention étaient Thibaud Verlinden du Beerschot et Takahiro Akimoto d'OHL. Verlinden était, comme la saison dernière, très actif sur le terrain et voulait se montrer. Akimoto le rencontrait donc régulièrement. Cela a conduit à des gros duels entre les deux hommes. Akimoto est rapidement devenu la cible du public local. Une rencontre qui a mis une demi-heure à débuter Il a fallu attendre la 27ème minute pour enfin voir de l'action. La libération pour les supporters de Louvain venus en nombre était de courte durée, puisque le but de Suphanat Mueanta a été justement refusé pour hors-jeu. Six minutes plus tard, le Beerschot s'est présenté devant le but de Tobe Leysen. Une excellente passe de Tom Reyners, mais Charly Keita n'a pas réussi à reprendre la balle de la tête. Le Beerschot prend l'initiative L'occasion du Beerschot a été le signal du réveil. Les Rats ont pris l'initiative, ce qui a entraîné une nouvelle occasion pour Charly Keita. Cependant, son tir est passé à côté du but d'OHL. L'attaquant a montré qu'il était un travailleur acharné, mais pas un finisseur. Le score était de 0-0 au repos. Un début de deuxième mi-temps animé OHL n'avait pas l'intention de rentrer à la maison avec un seul point. Les Louvanistes ont immédiatement pris l'initiative, ce qui a abouti à une bonne occasion pour Pletinckx dont le tir a été sauvé sur la ligne. Schrijvers a ensuite eu une bonne opportunité de la tête, mais sa balle est passée juste à côté du but. À 25 minutes du terme, il était temps pour OHL d'introduire ses deux plus grandes recrues estivales, Birger Verstraete et William Balikwisha. C'est cependant Banzuzi qui aurait pu donner l'avantage aux visiteurs avec une tête à la 78ème minute. Superbe arrêt de Matijas. Le gardien a même heurté le poteau lors de son plongeon, mais heureusement sans gravité. Le portier du Beerschot a été l'auteur de deux autres gros arrêts, en fin de match. 0-0 score final, entre deux équipes qui ont encore beaucoup de travail.