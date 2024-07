Westerlo s'offre le score "fleuve" du weekend face au Cercle, Lucas Stassin meilleur buteur du championnat

Westerlo s'est imposé 3-0 face au Cercle de Bruges. Lucas Stassin s'est offert un doublé.

Westerlo abordait cette saison avec de grandes ambitions, à commencer par vivre un exercice bien plus serein que l'an dernier. En ce début de soirée, les Campinois passaient déjà un bon test face au Cercle de Bruges.

Les Groen en Zwart sont toutefois apparus fatigués de leur déplacement européen de jeudi (partage à Kilmarnock en tour préliminaire de Conférence League). Ils ont même bu la tasse au Kuipje (3-0).

Lucas Stassin a ouvert le score après 18 minutes et a ensuite inscrit le but du break avant l'heure de jeu. Il avait à ce stade déjà inscrit à lui tout seul plus de but que n'importe quelle équipe lors de cette première journée.

Westerlo à la fête

Première équipe à scorer à deux reprises, Westerlo s'est même permis d'ajouter une troisième réalisation au compteur via Allahyar Sayyadmanesh peu après le doublé de Stassin.

Les Campinois ont donc fait forte impression pour la première de Timmy Simons en tant qu'entraîneur en Pro League. Après avoir fait de Dender le champion inattendu de D1B, l'ancien Diable Rouge transformera-t-il Westerlo en la surprise du championnat ? L'équipe est en tout cas leader honorifique de cette première journée.