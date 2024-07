Du Cercle de Bruges...à l'AC Milan : une sacrée ascension en trois ans

Strahinja Pavlovic (23 ans) est désormais un joueur de l'AC Milan. Le club lombard a annoncé la signature de l'international serbe (38 caps, 4 buts) jusqu'en 2028, en provenance du Red Bull Salzbourg.

Pavlovic a été formé au Partizan Belgrade avant de quitter son pays natal en 2020 pour l'AS Monaco. Il avait alors été prêté au Cercle de Bruges de janvier à juin 2021 dans le cadre du partenariat entre les deux clubs, et avait joué 12 matchs pour les Groen & Zwart.

Pour Monaco aussi, il n'a joué que 12 matchs, étant prêté au FC Bâle la saison suivante avant d'être transféré à titre définitif au Red Bull Salzbourg pour 7 millions d'euros. En Autriche, il disputera 71 matchs, inscrivant 6 buts et délivrant 6 assists, un beau total pour un défenseur central.

Strahinja Pavlovic a été transféré pour un montant estimé à 20 millions d'euros à l'AC Milan. Récemment, il a disputé l'Euro 2024 avec la Serbie, et faisait également partie de l'équipe ayant disputé la Coupe du Monde 2022.

A new guardian for the #DNACMilan: @Pavlovic_S3 is one of us 🛡️🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/MHObkefLl7