Un Belge qualifie son équipe au prochain tour en Champions League : tous les résultats de la soirée !

William Baeten (27 ans) est à peine arrivé au FCSB qu'il en devient d'ores et déjà le héros ! Lors du match de qualification retour du Steaua Bucarest contre le Maccabi Tel Aviv, et après un match aller qui laissait tout ouvert (1-1), le Belge a inscrit le seul but du match (0-1) pour envoyer les Roumains en barrages de la Ligue des Champions.

GOOOOL! Willy Baeten 🇧🇪, signed from FCU Craiova this summer, just sealed FCSB’s 🔴🔵 place in the semi-finals of the #UCL qualifiers and guaranteed minimum #UECL groups!



90th minute winner also helps the coefficient ⬆️pic.twitter.com/P5BRZLzwYC