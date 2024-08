Un jeune de Bruges vers la Challenger Pro League ?

Lommel a été très déçu en fin de saison dernière. Après une bonne saison, le SK Lommel a remporté les Promotion Playoffs et affronté le KV Courtrai en barrages.

Mais les Courtraisiens se sont imposés dans les deux matchs, et Lommel a donc dû abandonner ses rêves de D1A. Mais en 2024-2025, le club propriété du City Football Group ne veut plus se louper.

Pour ce faire, Lommel montre de l'ambition et veut constituer une équipe solide, et aurait ainsi jeté son regard sur le jeune Mohamed Salah (20 ans), qui évolue au Club NXT. Selon Sacha Tavolieri, des discussions seraient en cours.

Salah avait déjà fait ses débuts en Jupiler Pro League avec l'Union Saint-Gilloise, où il était actif en équipe réserve jusqu'à l'été 2023. Il est ensuite parti au Club Bruges, où il a disputé 22 matchs pour le Club NXT (4 buts, 5 assists).

?⚫️ Infos #Clubbrugge :

???? Club Nxt now going to make some spaces on the right side to balance their team next season in Challenger Pro League... Mohamed Salah El Boukammiri aka 'Mo Salah' now likely to leave the club as#LommelSK's very interested on the offensive… pic.twitter.com/fBoSjqdgRv