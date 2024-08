"Nous ne sommes pas encore prêts mais..." : Brian Riemer fait le point sur le début de saison et sur le mercato d'Anderlecht

Brian Riemer attend encore du renfort à Anderlecht. Mais le Danois a une nouvelle fois prôné la patience en conférence de presse.

Après Jan-Carlo Simic, Anderlecht a officialisé hier l'arrivée de Magnus Munck, un milieu de terrain danois de 19 ans. Mais le garçon sera dans un premier temps intégré aux RSCA Futures. En ce qui concerne le noyau A, Brian Riemer attend donc toujours de nouvelles cartouches.

"J’aimerais avoir mes nouveaux joueurs le plus rapidement possible mais je me rends compte du boulot très compliqué réalisé en interne jour et nuit. Nous n’avons pas un budget illimité comme dans certains pays. Nous ne sommes pas encore prêts avec notre mercato mais nous accueillerons encore quelques joueurs" déclare-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Il se rassurera avec l'arrivée prochaine de Thomas Foket, tandis que le dossier Christian Eriksen reste compliqué : "Je n’ai pas de nouvelles pour vous. Ou du moins je ne vais pas vous raconter en détails les dessous de chaque dossier".

Le mercato d'Anderlecht encore très loin d'être terminé

Riemer est en revanche plus bavard à l'heure d'évoquer le sort de joueurs moins en vue ces dernières semaines, ou même ces derniers mois, comme Alexis Flips, Amadou Diawara, Louis Patris, Marco Kana ou Kristian Arnstad : "Nous ne pouvons pas bloquer des garçons qui ne recevraient pas une chance honnête. Quand Mario Stroeykens est sur le banc, par exemple, c’est autre chose. On sait très bien qu’il pourrait être titulaire dès la semaine suivante".

Tout en tempérant : "Nous avons besoin de suffisamment de joueurs car j’aimerais appliquer une tournante avec les 55 matchs qui nous attendent. En fin de saison passée, il nous manquait du carburant".