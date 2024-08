Besnik Hasi déjà très dur envers ses joueurs...et sa direction : " Et moi ? Personne ne me demande comment je me sens"

Malines a bien repris la saison en partageant au Club de Bruges. Mais la défaite 2-4 contre Westerlo a du mal à passer.

Il y a des entraîneurs qui protègent leurs joueurs après chaque match, quelles que soient les circonstances. Besnik Hasi était tellement agacé par certaines erreurs lors de la défaite contre Westerlo qu'il n'a pas hésité à placer certains joueurs devant leurs responsabilités en public.

En Toon Raemakers en a notamment pris pour son grade aparès avoir concédé un penalty pour un tacle maladroit sur Sayyadmanesh : "C'est un penalty donné inutilement. Si vous n'êtes pas sûr à cent pour cent de toucher le ballon, vous ne devez pas tacler".

Besnik Hasi n'est pas là pour faire des cadeaux

Rafik Belghali a également fait les frais de la colère de son entraîneur. Hasi a fait entrer son latéral droit à la mi-temps. Belghali n'a pas été à la fête en perdant le ballon sur le but du 1-3 de Westerlo. "C'est une faute de jeunesse. Vous ne devez jamais faire cette passe" peste-t-il.

© photonews

L'entraîneur albanais a joint les actes à la parole en le sortant ressortir en deuxième mi-temps. Il ne veut entendre personne plaindre son joueur : "Je dois essayer de gagner des matches. Ce n'est pas seulement ce but encaissé, Rafik a pratiquement perdu tous les ballons. Je dois me concentrer sur ce dont nous avons besoin. Rien n'est donné dans ce monde".

Avant de conclure : "À 2-3, je pense juste à inscrire le 3-3. Pas aux sensibilités. Personne ne me demande non plus comment je me sens" probablement en référence à l'attention de sa direction quant aux transferts qu'il attend toujours : "Je ne dirai rien à ce sujet. Je continue à travailler et à chercher des solutions. Rafik doit également chercher des solutions et travailler plus dur".