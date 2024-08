L'ex-Rouche Anthony Knockaert s'énerve : "Bande de clowns, fichez-moi la paix"

Anthony Knockaert a récemment pris sa retraite du football professionnel et signé en P1, à Mouscron. Mais durant sa carrière, il a connu le plus haut niveau en Angleterre.

Durant cette période anglaise, Anthony Knockaert a notamment vécu des moments de gloire avec Brighton & Hove Albion... mais aussi des moments compliqués. Comme lors de cette demi-finale de barrage pour la Premier League, lors de laquelle il a manqué un penalty face à Watford.

C'était il y a plus de 10 ans, et les supporters de Watford lui en parlent encore. Visiblement, Knockaert en a eu assez, et s'est laissé aller dans une story rageuse s'adressant aux "trolls".

"Écoutez, bande de clowns. Sans moi, vous n'auriez jamais vécu une finale de barrages, que vous avez d'ailleurs perdue", se moque Anthony Knockaert via une story Instagram. "Kevin Phillips, vous vous rappelez ?". Phillips avait inscrit le seul but du barrage en faveur de Crystal Palace face à Watford.

"Vous êtes tous tellement bêtes que vous écrivez comme si vous étiez montés à l'époque. Comment décrire le Watford FC ? Un club instable, qui a 6 coachs différents par saison... S'il-vous-plaît, profitez de votre vie et fichez-moi la paix, pour une fois", conclut l'ancien du Standard.

Une réaction épidermique qui a bien sûr beaucoup plu aux supporters de Watford, très heureux d'être enfin parvenus à obtenir une explosion de colère de la part d'Anthony Knockaert.