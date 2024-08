Mais pourquoi Matias Fernandez-Pardo n'est-il pas monté alors que La Gantoise avait besoin d'un but, contre Dender ?

La Gantoise s'est fait surprendre par le promu, Dender. Les Buffalos ont manqué de qualité dans le dernier quart du terrain, et Wouter Vrancken l'a aussi remarqué. Pourtant, le nouveau T1 ne doute pas.

Vrancken a mis en place un 4-3-3 à la La Gantoise, à la place du 3-4-12 de Vanhaezebrouck, mais cela comporte également ses inconvénients. Avec Surdez et Yokota sur les flancs, Andri Gudjohnsen reçoit peu de soutien au centre. L'attaquant islandais s'est ainsi retrouvé en grande partie à lutter contre trois costauds défenseurs centraux.

C'est beaucoup trop pour un attaquant, même de sa carrure. Il n'a donc pas pu vraiment s'exprimer face à Dender. "Il était en effet difficile de trouver Andri. Mais les gars comprennent les choses. C'est un peu nouveau pour eux, mais cela prend du temps. Je pense que nous avons les joueurs pour ce système", a déclaré Vrancken.

Cependant, Vrancken a aussi été critique à l'égard de la manière dont son équipe a abordé le match. "C'est extrêmement dommage de commencer ce match avec si peu d'intensité. Dender remportait chaque deuxième ballon, ce qui leur permettait de lancer des contre-attaques."

Pourquoi Fernandez-Pardo n'a pas joué ?

"Et il y avait trop peu d'initiatives vers leur but. En seconde mi-temps, nous avons tout de même dominé dans leur moitié de terrain et avons pu marquer rapidement. Mais le dernier geste n'était tout simplement pas là. Si nous avions commencé la première mi-temps comme la seconde, le monde aurait été bien différent."

Ensuite, il y a eu la question de savoir pourquoi Matias Fernandez-Pardo n'est pas entré en jeu lorsque Gand avait besoin d'un but. "Eh bien, c'est simple : pendant le match, on m'a dit qu'il souffrait trop de l'ischio-jambier. Il avait déjà signalé des douleurs avant le match, mais les kinésithérapeutes avaient mis un bandage. Lors de l'échauffement de la seconde mi-temps, il est venu me dire que ça n'allait pas. C'est très dommage, bien sûr."