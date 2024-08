OFFICIEL : cet ancien prodige de Pro League s'offre un superbe transfert vers le top européen !

C'est désormais officiel : Willian Pacho quitte l'Eintracht Francfort. L'ancien de l'Antwerp vient de signer au Paris Saint-Germain.

Willian Pacho avait explosé il y a deux saisons sous les couleurs de l'Antwerp. Le jeune défenseur central équatorien avait été l'un des acteurs principaux du doublé coupe - championnat remporté sous la houlette du coach Mark Van Bommel.

Recruté l'été dernier par l'Eintracht Francfort, Pacho a poursuivi sur sa lancée, sortant une énorme saison, comptabilisant 44 matchs et près de 4000 minutes de jeu toutes compétitions.

Forcément, cela a attiré les regards de nombreux clubs du top européen, dont Liverpool. Finalement, c'est bel et bien le Paris Saint-Germain qui s'est montré le plus convaincant. Le transfert a été officialisé ce vendredi.

"Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Willian Pacho. Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 51, devient ainsi le premier joueur équatorien de l’histoire du Club", renseigne le communiqué officiel du PSG.

Le transfert est estimé à 40 millions d'euros. Une très belle affaire pour le PSG, qui attire un joueur pour lequel Francfort demandait d'abord jusqu'à 65 millions d'euros. L'Antwerp, qui bénéficie d'un pourcentage à la revente, se frotte également les mains.