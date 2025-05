Deux clubs carolos dans le football professionnel ! "Les joueurs étaient complètement tétanisés par l'enjeu"

L'Olympic Charleroi est encore dans l'euphorie de sa montée en D1B. L'entraîneur Abder Ramdane revient sur ce final éprouvant.

Dans la foulée du titre conquis dans le temps additionnel sur le terrain de Stockay, Abder Ramdane a surtout dépensé de l'énergie à réfuter avec force les accusations de son homologue stockali. Stéphane Demets prétend en effet qu'il se serait fait cracher dessus en fin de rencontre, ce que Ramdane dément fermement.

Mais au-delà du différend entre les deux hommes, l'entraîneur franco-algérien a également pu évoquer avec fierté la saison de ses hommes, qui ont été au bout d'eux-mêmes pour arracher ce retour dans le football professionnel.

Le stress jusqu'au bout

Pas plus tard que lors du match décisif, ils étaient menés 2-0, pour finalement s'imposer 2-4. Contre Virton il y a quelques semaines, le retard rattrapé était même de trois buts. Ramdane est passé par toutes les émotions. Il aurait signé pour que son équipe fasse preuve d'un peu plus de contrôle mais se réjouit de la réaction.

"Les joueurs étaient complètement tétanisés par l’enjeu dans la première demi-heure. C’est comme un tennisman qui s’apprête à jouer une balle de match en Grand Chelem. Il a les genoux qui tremblent alors qu’il sait faire les choses", explique-t-il au micro de Télésambre.

"Heureusement, on a repris le contrôle du ballon par la suite. Le but du 2-3 ? Je ne sais pas ce qui s’est passé dans ma tête à ce moment-là… L’essentiel est qu’on soit champion", poursuit-il. Auteur du 2-4 pour sceller la rencontre, Léandro Rousseau partage la fierté de son entraîneur : "On a travaillé dur pendant un an pour ce titre. Depuis la première journée, on n’a jamais rien lâché. On est très fier d’offrir ce titre à l’Olympic, qui est une vraie famille". Auteur de 25 buts en D1 ACFF, l'attaquant libéré par...Mons l'été dernier parviendra-t-il à poursuivre sur sa lancée en D1 B ?